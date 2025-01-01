Едвардс: Гілджес-Александер – MVP цього року, проти нього неможливо захищатися і він краще за Йокича

Зірковий захисник Міннесоти Ентоні Едвардс після гри проти Оклахоми (105:113) назвав Шая Гілджес-Александера найціннішим гравцем цього регулярного сезону.

Слова 23-річного баскетболіста наводить ESPN.

"Він – MVP НБА. Як на мене, проти нього неможливо захищатися. Я не знаю, чи зможуть вони знову віддати нагороду (Ніколі) Йокичу. Так, я б сказав, що її заслуговує Шай. Так, він виглядає як MVP. Сьогодні він знову був неймовірним.

Якщо він продовжить в тому ж дусі, я сподіваюся, що вони точно дадуть йому MVP цього сезону. Я відчуваю, що він повинен був виграти його минулого року, але зараз він грає на межі своїх можливостей", – сказав Едвардс.