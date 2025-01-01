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Едвардс: Гілджес-Александер – MVP цього року, проти нього неможливо захищатися і він краще за Йокича

Олексій Погорелов — 1 січня 2025, 19:26
Едвардс: Гілджес-Александер – MVP цього року, проти нього неможливо захищатися і він краще за Йокича
Ентоні Едвардс та Шай Гілджес-Александер
Sports Illustrated

Зірковий захисник Міннесоти Ентоні Едвардс після гри проти Оклахоми (105:113) назвав Шая Гілджес-Александера найціннішим гравцем цього регулярного сезону.

Слова 23-річного баскетболіста наводить ESPN.

"Він – MVP НБА. Як на мене, проти нього неможливо захищатися. Я не знаю, чи зможуть вони знову віддати нагороду (Ніколі) Йокичу. Так, я б сказав, що її заслуговує Шай. Так, він виглядає як MVP. Сьогодні він знову був неймовірним.

Якщо він продовжить в тому ж дусі, я сподіваюся, що вони точно дадуть йому MVP цього сезону. Я відчуваю, що він повинен був виграти його минулого року, але зараз він грає на межі своїх можливостей", – сказав Едвардс.

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Нагадаємо, що сам Ентоні, який не претендує на нагороду найціннішого гравця сезону, нещодавно був знову оштрафований.

НБА підняла суму штрафу, яку отримав баскетболіст, для якого це був вже третій штраф за останні три тижні.

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Ентоні Едвардс

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