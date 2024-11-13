Колишній форвард Ліверпуля та збірної Франції отримав 8-місячний умовний термін та солідний штраф

Відомого в минулому французького форварда Джібріля Сіссе визнали винним у нецільовому використанні коштів та неналежній декларації. Його покарали 8-місячним умовним терміном та оштрафували на 20 тисяч євро.

Про це пише A Bola.

Суд також виправдав екснападника Ліверпуля у справі щодо відмивання грошей та приховування статків від податкової служби. Прокуратура хотіла, щоб його засудили до року ув'язнення.

"Я завжди стверджував, що не обманював податкові органи, і суд визнав мене правим", – заявив Сіссе.

За кар'єру Сіссе грав за Осер, Ліверпуль, Марсель, Сандерленд, Лаціо, Панатінаїкос та інші клуби. На його рахунку 9 голів за 41 поєдинок у складі збірної Франції.