Український кіберспортсмен отримав тюремний термін за матчі "на контору"

Український кіберспортсмен отримав тюремний термін за те, що навмисне програвав офіційні матчі у футбольному симуляторі FIFA для заробітку на букмекерських ставках.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За джерелами Української правди в правоохоронних органах, цим кіберспортсменом є Кривенко Сергій Романович. Він був членом організованої групи з 6 чоловік, яка заробляла на ставках на матчі у FIFA із заздалегідь визначеним результатом.

Група діяла з листопада 2022 до жовтня 2024 року. До її складу входили організатор, співорганізатор і четверо кіберспортсменів. Ставки робилися здебільшого на азійських букмекерських конторах.

Кривенко був чинним кіберспортсменом, і навмисне програвав матчі турніру ESports Battle Football. Встановлено 4 матчі, які він програв навмисне: перші три – 1 грудня 2022 року, ще один – 18 березня 2023 року. За ці 4 матчі він сумарно отримав 8976 доларів США винагороди.

Кривенко повністю визнав свою провину, що дозволило пом'якшити вирок. Він отримав 2 роки тюремного терміну умовно.

Раніше ЮКСА підписала Дмитра Махнєва, який відбув дискваліфікацію за участь у незаконних ставках.