Джордан – про лоад менеджмент: Я завжди хотів вийти на паркет, щоб заткнути моїх критиків

Великий Майкл Джордан торкнувся теми пропусків матчів гравцями НБА в межах так званого "лоад менеджменту".

Про це шестиразовий чемпіон НБА поговорив для NBC.

У другій частині серіалу під назвою "MJ: Insights to Excellence" Ем Джей розповів, що він думає про концепцію управління навантаженням.

"Ну, по-перше, це не повинно бути потребою. Знаєте, я ніколи не хотів пропускати гру, бо це була можливість довести. Це було те, що я відчував, ніби вболівальники там, щоб дивитися, як я граю. Я хотів вразити того хлопця на вершині трибуни, який, мабуть, працював не покладаючи рук, щоб отримати квиток або отримати гроші на його купівлю. Він, мабуть, кричить на мене, і я хочу його заткнути. Знаєте, він обзиває мене всілякими словами. Я точно хочу його заткнути... У вас є обов'язок, і якщо вони хочуть вас бачити, і як той, хто розважає публіку, я хочу це зробити. Правильно?", – сказав Джордан.

Майкл пригадав свій відомий "Flue Game", коли він вийшов із харчовим отруєнням на п'яту гру Фіналу НБА проти Юти у 1997 році. Перебуваючи далеко не в оптимальному стані, "Його Повітряність" набрав 38 очок.

"Я збирався знайти спосіб вийти туди (на майданчик), навіть якщо я був лише пасткою (для суперників). Ну, а коли я виходив, ніколи не знаєш, як, ніколи не знаєш, що станеться, чи не так? Наступне, що раптом сталося, – це емоції, ситуація, потреба команди. Усе це змусило мене подумати: "Я збираюся викластися на повну".

Джордан і Чикаго виграли титул 1997 року, після чого у 1998 році зробили другий трипіт, здобувши третє чемпіонство поспіль.

Нагадаємо, що в першому епізоді серіалу "MJ: Insights to Excellence", який фактично є одним великим інтерв'ю, Майкл Джордан висловив жаль, що він не може вийти на паркет у сучасній НБА.