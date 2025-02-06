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Батлер та Голден Стейт домовилися про продовження контракту одразу після обміну з Маямі

Олексій Погорелов — 6 лютого 2025, 04:01
Джиммі Батлер
Джиммі Батлер
Getty Images

Новоспечений форвард Голден Стейт Ворріорз Джиммі Батлер погодив новий контракт з "воїнами" одразу після того, як його виміняли у Маямі.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За цей сезон Батлер мав би отримати 48,8 мільйона доларів, але ця сума буде меншою через численні штрафи за відсторонення.

35-річний баскетболіст відмовився від опції гравця на наступний сезон, за який він отримав би 52,4 мільйона.

Замість цього він погодився підписати з Голден Стейт дворічний контракт на 121 мільйон (до кінця сезону-2026/27).

Нагадаємо, що Джиммі Батлер став гравцем Ворріорз в результаті чотиристороннього обміну, в якому були задіяні ще й Детройт, Юта, а також Торонто.

На нашому сайті можна ознайомитися з усіма угодами, які відбулися в НБА напередодні дедлайну трейдів.

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