Батлер та Голден Стейт домовилися про продовження контракту одразу після обміну з Маямі
Новоспечений форвард Голден Стейт Ворріорз Джиммі Батлер погодив новий контракт з "воїнами" одразу після того, як його виміняли у Маямі.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
За цей сезон Батлер мав би отримати 48,8 мільйона доларів, але ця сума буде меншою через численні штрафи за відсторонення.
35-річний баскетболіст відмовився від опції гравця на наступний сезон, за який він отримав би 52,4 мільйона.
Замість цього він погодився підписати з Голден Стейт дворічний контракт на 121 мільйон (до кінця сезону-2026/27).
Нагадаємо, що Джиммі Батлер став гравцем Ворріорз в результаті чотиристороннього обміну, в якому були задіяні ще й Детройт, Юта, а також Торонто.
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