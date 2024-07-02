Тейтум підпише рекордний контракт в історії НБА
Лідер Бостона Джейсон Тейтум домовився з клубом про максимальне продовження контракту.
Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.
Нова угода буде розрахована на 5 сезонів, за які Тейтум заробить 314 млн доларів. Це стане найбільшим контрактом в історії НБА.
Раніше найбільший договір підписав його одноклубник Джейлен Браун (287 млн доларів).
Нагадаємо, Тейтум допоміг Бостону виграти чемпіонський титул минулого сезону. Він зайняв шосте місце в голосуванні за MVP, в середньому набираючи 26,9 очка, здійснюючи 4,9 передачі і 8,1 підбору при 38% точності триочкових кидків.