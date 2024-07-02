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Тейтум підпише рекордний контракт в історії НБА

Олександр Булава — 2 липня, 09:59
Тейтум підпише рекордний контракт в історії НБА

Лідер Бостона Джейсон Тейтум домовився з клубом про максимальне продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Нова угода буде розрахована на 5 сезонів, за які Тейтум заробить 314 млн доларів. Це стане найбільшим контрактом в історії НБА.

Раніше найбільший договір підписав його одноклубник Джейлен Браун (287 млн доларів).

Нагадаємо, Тейтум допоміг Бостону виграти чемпіонський титул минулого сезону. Він зайняв шосте місце в голосуванні за MVP, в середньому набираючи 26,9 очка, здійснюючи 4,9 передачі і 8,1 підбору при 38% точності триочкових кидків.

NBA Бостон Селтікс Джейсон Тейтум

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