Тейтум підпише рекордний контракт в історії НБА

Лідер Бостона Джейсон Тейтум домовився з клубом про максимальне продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Нова угода буде розрахована на 5 сезонів, за які Тейтум заробить 314 млн доларів. Це стане найбільшим контрактом в історії НБА.

Раніше найбільший договір підписав його одноклубник Джейлен Браун (287 млн доларів).

Boston Celtics All-NBA star Jayson Tatum is finalizing a five-year, $314 million super maximum contract extension through the 2029-30 season, sources tell @TheAthletic @Stadium. This is now the largest deal in NBA history. pic.twitter.com/FCAZLTmkhi — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2024

Нагадаємо, Тейтум допоміг Бостону виграти чемпіонський титул минулого сезону. Він зайняв шосте місце в голосуванні за MVP, в середньому набираючи 26,9 очка, здійснюючи 4,9 передачі і 8,1 підбору при 38% точності триочкових кидків.