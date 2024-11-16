Наздогнав легенду: Харден вийшов на друге місце в історії НБА за кількістю закинутих триочкових

Захисник Кліпперс Джеймс Харден став автором історичного досягнення.

Про це повідомляє сайт Національної баскетбольної асоціації.

Минулої ночі у грі між Х'юстоном та Кліпперс (125:104) Харден назбирав 21 очко, 6 підбирань та 2 передачі влучивши три з дев'яти триочкових.

Після цього матчу на рахунку 35-річного баскетболіста 2 973 точних триочкових, що дозволило йому вийти на друге місце в історії НБА, наздогнавши легендарного Рея Аллена, який за 18 сезонів у лізі також закинув 2 973 дальні кидки.

Цікаво, що ця подія відбулася у матчі з колишньою командою Хардена, у складі якої він закинув 2 029 кидків з-за дуги.

Рекорд належить зірці Голден Стейт Стефу Каррі, який з кожною грою оновлює свій показник. Зараз чотириразовий чеспіон НБА може похвалитися тим, що він влучив 3 779 триочкових кидків.

Раніше стало відомо, що розігруючий Сан-Антоніо Кріс Пол став лише третім гравцем в історії НБА з 12 000 результативних передач за кар'єру.