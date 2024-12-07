Гравець Бостона отримав штраф за жест із перерізаним горлом
Джейлей Браун
Getty images
Цієї ночі Бостон в матчі чергового туру НБА переграв Детройт Пістонс із рахунком 130:120.
Легкий форвард Селтікс Джейлей Браун відзначився дуже суперечливим епізодом, коли під час святкування одного з голів виконав жест, показуючи "перерізане горло".
НБА не залишилась осторонь такої поведінки та призначила штраф гравцю.
Про це повідомляє ESPN.
Так, Браун має сплатити 25 тисяч доларів у казну організації за своє бурхливе святкування.
Відзначимо, що сам баскетболіст після матчу заявив, що очікує реакції від НБА на свої дії.
Раніше Йокич обійшов легенду НБА за кількістю виконаних тріпл-даблів.