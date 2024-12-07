Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Гравець Бостона отримав штраф за жест із перерізаним горлом

Володимир Максименко — 7 грудня 2024, 15:31
Гравець Бостона отримав штраф за жест із перерізаним горлом
Джейлей Браун
Getty images

Цієї ночі Бостон в матчі чергового туру НБА переграв Детройт Пістонс із рахунком 130:120.

Легкий форвард Селтікс Джейлей Браун відзначився дуже суперечливим епізодом, коли під час святкування одного з голів виконав жест, показуючи "перерізане горло".

НБА не залишилась осторонь такої поведінки та призначила штраф гравцю.

Про це повідомляє ESPN.

Так, Браун має сплатити 25 тисяч доларів у казну організації за своє бурхливе святкування.

Відзначимо, що сам баскетболіст після матчу заявив, що очікує реакції від НБА на свої дії.

Раніше Йокич обійшов легенду НБА за кількістю виконаних тріпл-даблів.

Детройт Бостон Селтікс Джейлен Браун НБА

Детройт

Сент-Луїс дотис Калгарі, Флорида в грі з 12 шайбами здолала Філадельфію в регулярному чемпіонаті НХЛ
Детройт програв Ванкуверу в овертаймі, Анагайм за рахунок булітів переміг Оттаву: результати матчів НХЛ
Вашингтон розгромив Юту, Детройт в овертаймі програв Сан-Хосе в регулярному чемпіонаті НХЛ
Немає виправдань: Споельстра вибачився за свою помилку з тайм-аутом у грі з Детройтом
Голден Стейт переграв Бостон, 39 очок Леброна не врятували Лейкерс від поразки Мемфісу в регулярному чемпіонаті НБА

Останні новини