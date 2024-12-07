Гравець Бостона отримав штраф за жест із перерізаним горлом

Цієї ночі Бостон в матчі чергового туру НБА переграв Детройт Пістонс із рахунком 130:120.

Легкий форвард Селтікс Джейлей Браун відзначився дуже суперечливим епізодом, коли під час святкування одного з голів виконав жест, показуючи "перерізане горло".

НБА не залишилась осторонь такої поведінки та призначила штраф гравцю.

Про це повідомляє ESPN.

Так, Браун має сплатити 25 тисяч доларів у казну організації за своє бурхливе святкування.

Відзначимо, що сам баскетболіст після матчу заявив, що очікує реакції від НБА на свої дії.

Раніше Йокич обійшов легенду НБА за кількістю виконаних тріпл-даблів.