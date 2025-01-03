Гравець Детройта переніс операцію на зламаній нозі

Захисник Детройта Джейден Айві успішно переніс операцію на лівій нозі.

Про це повідомляє ESPN.

Спортсмен зламав малогомілкову кістку в матчі НБА проти Орландо Меджик (105:96). Тоді Коул Ентоні послизнувся та влетів у суперника, після чого Айві вже не зміг продовжити матч.

У поточному сезоні на рахунку Джейден 30 зіграних матчів, в яких він в середньому набирає по 17,6 очок та здійснює 4,1 підбирань.

Зазначимо, що строки відновлення Айві залишаються невідомими.

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