Гравець Детройта переніс операцію на зламаній нозі
Джейден Айві
Bleacher Report
Захисник Детройта Джейден Айві успішно переніс операцію на лівій нозі.
Про це повідомляє ESPN.
Спортсмен зламав малогомілкову кістку в матчі НБА проти Орландо Меджик (105:96). Тоді Коул Ентоні послизнувся та влетів у суперника, після чого Айві вже не зміг продовжити матч.
У поточному сезоні на рахунку Джейден 30 зіграних матчів, в яких він в середньому набирає по 17,6 очок та здійснює 4,1 підбирань.
Зазначимо, що строки відновлення Айві залишаються невідомими.
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