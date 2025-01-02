Захисник Детройта отримав серйозну травму в матчі проти Орландо

Захисник Детройт Пістонс Джейден Айві не зміг дограти матч НБА проти Орландо через серйозне ушкодження.

Про це пише журналіст Бретт Сігель.

Спортсмен травмував ліву гомілку у другій чверті поєдинку з Меджік. Коул Ентоні послизнувся та влетів у суперника, після чого Айві вже не зміг продовжити матч.

Very tough scene in Detroit with Jaden Ivey getting stretchered off with what looks to be a significant injury. pic.twitter.com/aUMLX4Exrl — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) January 2, 2025

Гравці команд організували "живий щит" навколо Джейдена, щоб закрити його від репортерів.

У поточному сезоні на рахунку Айві 30 зіграних матчів, в яких він в середньому набирає по 17,6 очок та здійснює 4,1 підбирань.

Зазначимо, що матч завершися з рахунком 105:96 на користь Детройта.

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