Захисник Детройта отримав серйозну травму в матчі проти Орландо
Джейден Айві
Детройт Пістонс
Захисник Детройт Пістонс Джейден Айві не зміг дограти матч НБА проти Орландо через серйозне ушкодження.
Про це пише журналіст Бретт Сігель.
Спортсмен травмував ліву гомілку у другій чверті поєдинку з Меджік. Коул Ентоні послизнувся та влетів у суперника, після чого Айві вже не зміг продовжити матч.
Гравці команд організували "живий щит" навколо Джейдена, щоб закрити його від репортерів.
У поточному сезоні на рахунку Айві 30 зіграних матчів, в яких він в середньому набирає по 17,6 очок та здійснює 4,1 підбирань.
Зазначимо, що матч завершися з рахунком 105:96 на користь Детройта.
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