Зірка Мемфіс Гріззліз вибув на три тижні через травму

Микола Літвінов — 24 січня 2026, 20:00
Зірковий гравець Мемфіс Гріззліз Джа Морант пропустить щонайменше три тижні через розтягнення ліктьової колатеральної зв'язки.

Про це повідомляє ESPN.

Травма була отримана під час блокування у грі проти Атланти. Це пошкодження сталося одразу після того, як Морант повернувся з лікарняного через травму литки.

У 20 матчах цього сезону він набирав в середньому 19.5 очка, показуючи при цьому найгіршу влучність у кар'єрі (41% з гри).

Раніше на тлі травм та невдалих результатів у ЗМІ ширились чутки про трейд гравця, але сам Морант їх ігнорує, заявивши про відданість своєму клубу: "У мене логотип на спині, це має точно сказати вам, де я хочу бути".

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Мемфіс відсторонив Моранта на один матч за поведінку, що шкодить команді.

