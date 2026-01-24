Зірка Мемфіс Гріззліз вибув на три тижні через травму

Зірковий гравець Мемфіс Гріззліз Джа Морант пропустить щонайменше три тижні через розтягнення ліктьової колатеральної зв'язки.

Про це повідомляє ESPN.

Травма була отримана під час блокування у грі проти Атланти. Це пошкодження сталося одразу після того, як Морант повернувся з лікарняного через травму литки.

У 20 матчах цього сезону він набирав в середньому 19.5 очка, показуючи при цьому найгіршу влучність у кар'єрі (41% з гри).

Раніше на тлі травм та невдалих результатів у ЗМІ ширились чутки про трейд гравця, але сам Морант їх ігнорує, заявивши про відданість своєму клубу: "У мене логотип на спині, це має точно сказати вам, де я хочу бути".

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Мемфіс відсторонив Моранта на один матч за поведінку, що шкодить команді.