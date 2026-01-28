Власник клубу НБА продає Росії обладнання для управління дронами – Hunterbrook Media

Власник клубу НБА Мемфіс Грізліс Роберт Пера, який також володіє техногігантом Ubiquiti, продає критичне обладнання для управління дронами російським військовим.

Про це повідомили у Hunterbrook Media.

Основними товарами, які отримує Росія від Ubiquiti, є радіомости – їх загарбники використовують для управління дронами на великій відстані без прокладки кабелю.

Як запевняє джерело з посиланням на одного з українських офіцерів, близько 80% усіх радіомостів, які використовують росіяни, вироблені компанією Ubiquiti. Одночасно з цим представник російських військових у розмові з Hunterbrook зауважив, що альтернативи цьому виробнику вони не мають.

За даними у ЗМІ, ЗС РФ закуповують обладнання в обхід санкцій через треті країни, зокрема Казахстан, Вірменію та Туреччину.

Цікаво, що окрім посередників, у Росії є дистрибьютори, які, за їхнім твердженням, офіційно торгують на території країни товарами компанії – таких у розслідуванні нарахували близько десяти. Серед посередників у третіх країнах називають ITsupport з Вірменії та американців Multilink Solutions, які погодились постачати обладнання до Туреччини, звідки воно потрапляє до Росії.

Власник Ubiquiti – Роберт Пера, який у 2012 році став власником клубу НБА Мемфіс Грізліс. Станом на 2025 рік статки 47-річного бізнесмена оцінюють у 25.5 мільярдів доларів. Також під патронатом Пери у Мемфісі діє благодійний фонд "Grizzlies Foundation".

Наразі Грізліс посідають 12 місце у Західній конференції, маючи баланс перемог та поразок 18:26.

Раніше повідомлялось про тиск з боку МОК на Міжнародну федерацію санного спорту з метою допустити росіян до Олімпійських ігор-2026.