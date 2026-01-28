Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Власник клубу НБА продає Росії обладнання для управління дронами – Hunterbrook Media

Володимир Максименко — 28 січня 2026, 11:46
Роберт Пера продає обладнання для ЗС РФ
Роберт Пера
Ubiquiti Networks

Власник клубу НБА Мемфіс Грізліс Роберт Пера, який також володіє техногігантом Ubiquiti, продає критичне обладнання для управління дронами російським військовим.

Про це повідомили у Hunterbrook Media.

Основними товарами, які отримує Росія від Ubiquiti, є радіомости – їх загарбники використовують для управління дронами на великій відстані без прокладки кабелю.

Як запевняє джерело з посиланням на одного з українських офіцерів, близько 80% усіх радіомостів, які використовують росіяни, вироблені компанією Ubiquiti. Одночасно з цим представник російських військових у розмові з Hunterbrook зауважив, що альтернативи цьому виробнику вони не мають.

За даними у ЗМІ, ЗС РФ закуповують обладнання в обхід санкцій через треті країни, зокрема Казахстан, Вірменію та Туреччину.

Цікаво, що окрім посередників, у Росії є дистрибьютори, які, за їхнім твердженням, офіційно торгують на території країни товарами компанії – таких у розслідуванні нарахували близько десяти. Серед посередників у третіх країнах називають ITsupport з Вірменії та американців Multilink Solutions, які погодились постачати обладнання до Туреччини, звідки воно потрапляє до Росії.

Власник Ubiquiti – Роберт Пера, який у 2012 році став власником клубу НБА Мемфіс Грізліс. Станом на 2025 рік статки 47-річного бізнесмена оцінюють у 25.5 мільярдів доларів. Також під патронатом Пери у Мемфісі діє благодійний фонд "Grizzlies Foundation". 

Наразі Грізліс посідають 12 місце у Західній конференції, маючи баланс перемог та поразок 18:26.

Раніше повідомлялось про тиск з боку МОК на Міжнародну федерацію санного спорту з метою допустити росіян до Олімпійських ігор-2026.

війна Мемфіс Грізліс санкції НБА

війна

Гераскевич зареєстрував петицію проти російських спортсменів, які підтримують війну
Від покера за збірну Німеччини до смерті в Аушвіці: забута трагедія Юліуса Гірша
Тренера молодіжної збірної України Невмержицького нагородили орденом Богдана Хмельницького
На фронті загинув чемпіон України з греко-римської боротьби
Помер колишній футболіст Металіста, який воював у лавах ЗСУ

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік