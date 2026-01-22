Оклахома-Сіті обіграла Мілвокі, Бостон здолав Індіану в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 21 на 22 січня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Чинний чемпіон НБА Оклахома-Сіті виявилась сильнішою за Мілвокі завдяки 40 очками Шей Гілджис-Александера.

Фіналіст минулорічного плейоф Індіана зазнала поразки від Бостона, який є одним з лідерів Східної конференції.

З аномальним рахунком завершилась гра Нью-Йорк – Бруклін, де Нікс закинули майже вдвічі більше м'ячів у кошик за суперника.

НБА – регулярний чемпіонат

21 січня

Шарлот – Клівленд 87:94 (20:33, 12:23, 32:20, 23:18)

Бостон – Індіанда 119:104 (30:20, 36:26, 24:32, 28:26)

Нью-Йорк – Бруклін 120:66 (38:20, 22:18, 28:18, 32:10)

Мемфіс – Атланта 122:124 (32:31, 27:35, 36:28, 27:30)

Нью-Орлеан – Детройт 104:112 (30:34, 32:34, 22:21, 20:23)

Мілвокі – Оклахома-Сіті 102:122 (18:38, 33:31, 26:30, 25:23)

Сакраменто – Торонто 109:122 (30:26, 31:26, 21:43, 27:27)