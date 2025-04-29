Одна з найкращих організацій НБА може стати новим "домом" для Дюранта або Янніса

Сан-Антоніо Сперс швидко набувають статусу одного з головних фаворитів на те, щоб отримати в своє розпорядження суперзірку НБА.

Про це повідомляє BasketNews.

Згідно з джерелом, "шпори" можуть стати наступним пунктом призначення Кевіна Дюранта або Янніса Адетокумбо.

Кей Ді навряд чи залишиться у Фініксі після провального сезону. Власник Санз Мет Ішбія вже анонсував масштабну перебудову команди навколо Девіна Букера. І обмін Кевіна зможе допомогти франшизі з Арізони отримати цінні активи.

У той же час майбутнє Янніса в Мілуокі підвисло у повітрі через важку травму Деміана Лілларда. У "оленів" майже немає можливостей посилити ростер. Це навряд чи подобається "Грік Фріку", який неодноразово говорив про своє потенційне розставання з організацією, якщо вона не зможе побудувати навколо нього чемпіонську команду.

Сан-Антоніо у свою чергу готовий оформити один з цих трейдів, щоб побудувати команду-контендера з Віктором Вембаньямою в ролі головної зірки.

Нагадаємо, що НБА визнала чергову помилку арбітрів, від якої постраждали Лос-Анджелес Лейкерс.