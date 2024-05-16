Генеральний секретар ФБУ: Мова не може йти про повернення Будівельника поки клуб не розрахується з боргами

Генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський оцінив можливість повернення київського Будівельника в професійний баскетбол.

Генсекретар дав коментар пресслужбі ФБУ.

"Наведу один приклад, який зараз ми обговорюємо, це клуб Будівельник, який знявся з чемпіонату посеред сезону Суперліги. Він має борги перед гравцями та працівниками. Навіть у цей непростий час мова не може йти про його повернення в професійний баскетбол поки клуб не розрахується з боргами", — сказав Драбіковський.

Нагадаємо, Будівельник був виключений із Суперліги посеред сезону-2023/24. Причиною зняття з чемпіонату стали фінансові проблеми клубу.