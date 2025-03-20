Дреймонд Грін вважає себе головним претендентом на звання найкращого захисного гравця року
Форвард Голден Стейт Ворріорз Дреймонд Грін заявив, що він має вважатися головним претендентом на нагороду DPOY (Defensive Player of the Year) за підсумком нинішнього регулярного сезону.
Слова 35-річного баскетболіста наводить ESPN.
Грін вважає, що після того, як Віктор Вембаньяма вибув до кінця сезону, в нього не залишилося конкурентів у боротьбі за нагороду.
"Очевидно, що якщо ми продовжимо перемагати і завершимо цей рік сильними, то, безумовно я можу виграти цю нагороду. Я дивлюся на лігу та не бачу багато гравців, які впливають на гру в захисті так, як це роблю я. Я не бачу багато гравців, які б так само, як я, повністю виводили команду з гри в атаці. 1000%.
Особливо після того, як Вембі вибув. Здавалося, що він виграв. І зараз це саме так. Тож я на 1 мільйон відсотків впевнений, що маю право на перемогу, і я продовжуватиму будувати цю перемогу протягом наступних 13 ігор. Сьогоднішній вечір був яскравим прикладом цього", – сказав Дреймонд.
Ці слова Грін вимовив після того, як він закрив Янніса Адетокумбо в матчі, в якому "воїни" перемогли Мілуокі з рахунком 104:93.
Свою першу та єдину нагороду найкращого захисного гравця чотириразовий чемпіон НБА виграв у сезоні-2016/17. Чинним володарем нагороди є центровий Міннесоти Руді Гобер, який вигравав її рекордні чотири рази.
Раніше стало відомо, що бігмен Сан-Антоніо Сандро Мамукелашвілі став рекордсменом результативності НБА.