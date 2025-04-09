Форвард Мемфіса отримав страшну травму в матчі з Шарлотт
Джейлен Веллс
instagram.com/jaylenwellss
Легкий форвард Мемфіса Джейлен Веллс отримав травму в матчі НБА проти Шарлотт та залишив паркет на каталці.
Гравець Горнетс Кей Джей Сімпсон на швидкості ненавмисно влетів у суперника, після чого той впав, втративши свідомість.
Хоча все виглядало в динаміці страшно, гравець у підсумку вже з лікарні опублікував фото – у Веллса зламане зап'ястя, але він при тямі.
Зазначимо, що форвард став гравцем Мемфіса влітку 2024 року, коли його обрали на драфті НБА.
У сезоні-2024/25 21-річний Веллс зіграв 79 матчів, в яких в середньому набирав 10.4 очки та виконував 3.4 підбирання. З цим показником Джейлен став четвертим найкращим новачком ліги.
Напередодні повідомлялось, що Денвер звільнив головного тренера незадовго до початку постсезону.