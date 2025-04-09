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Форвард Мемфіса отримав страшну травму в матчі з Шарлотт

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 07:52
Форвард Мемфіса отримав страшну травму в матчі з Шарлотт
Джейлен Веллс
instagram.com/jaylenwellss

Легкий форвард Мемфіса Джейлен Веллс отримав травму в матчі НБА проти Шарлотт та залишив паркет на каталці.

Гравець Горнетс Кей Джей Сімпсон на швидкості ненавмисно влетів у суперника, після чого той впав, втративши свідомість.

Хоча все виглядало в динаміці страшно, гравець у підсумку вже з лікарні опублікував фото – у Веллса зламане зап'ястя, але він при тямі.

Зазначимо, що форвард став гравцем Мемфіса влітку 2024 року, коли його обрали на драфті НБА.

У сезоні-2024/25 21-річний Веллс зіграв 79 матчів, в яких в середньому набирав 10.4 очки та виконував 3.4 підбирання. З цим показником Джейлен став четвертим найкращим новачком ліги.

Напередодні повідомлялось, що Денвер звільнив головного тренера незадовго до початку постсезону.

Мемфіс Грізліс травма НБА Шарлотт Горнетс

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