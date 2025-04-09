Оклахома помстилася Лейкерс, Голден Стейт розгромив Фінікс, Бостон в овертаймі дотиснув Нью-Йорк

В ніч на середу, 9 квітня, пройшло десять матчів регулярного сезону НБА.

Лідер Сходу Клівленд не мав проблем із Чикаго, Орландо переміг Атланту в поєдинку за сьоме місце, а Бостон в овертаймі дотиснув Нью-Йорк.

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Мілуокі програв три чверті, але в четвертій зробив камбек з поадльшою перемогою над Міннесотою, Голден Стейт розгромив Фінікс, а Кліпперс ледь не примудрилися втратити всю перевагу в грі із Сан-Антоніо.

У центральному матчі ночі Оклахома перемогла Лейкерс, чим помстилася за недавню розгромну поразку. Олексій Лень на паркеті не з'являвся.

НБА – регулярний сезон

9 квітня

Індіана – Вашингтон 104:98 (21:35, 27:13, 24:25, 32:25)

Клівленд – Чикаго 135:113 (25:24, 43:24, 30:37, 37:28)

Орландо – Атланта 119:112 (30:31, 36:26, 26:27, 27:28)

Шарлотт – Мемфіс 100:124 (18:33, 26:30, 30:34, 26:27)

Бруклін – Новий Орлеан 119:114 (26:24, 28:29, 43:26, 22:35)

Нью-Йорк – Бостон 117:119 ОТ (30:27, 28:25, 20:31, 29:24, 10:12)

Мілуокі – Міннесота 110:103 (23:28, 22:28, 25:34, 40:13)

Оклахома – Лейкерс 136:120 (43:43, 37:29, 17:26, 39:22)

Фінікс – Голден Стейт 95:133 (24:37, 19:32, 18:26, 34:38)

Кліпперс – Сан-Антоніо 122:117 (28:26, 26:26, 37:26, 31:39)

Нагадаємо, що вчора, 9 квітня, визначилися всі півфіналісти плейоф української Суперліги.