Дончич – про свій дебют за Лейкерс: Неймовірне відчуття
Атакувальний захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич прокоментував свій дебют за команду, до якої він приєднався взимку.
Слова спортсмена наводить BasketNews.
"Це було дійсно щось неймовірне. Леброн дуже мене надихнув перед матчем. Він сказав таку промову, після якої в мене були мурахи по тілу.
Дуже радий грати з ним в одній команді. Він бачить гру не так, як інші, в нього божевільний IQ.
Мені стільки аплодували на трибунах, що я просто не міг у це повірити. Мене підбадьорювали, виставили мої джерсі – я дуже це ціную. Неймовірне відчуття", – розповів Дончич.
Зазначимо, що у дебютному матчі словенця Лейкерс перемогли Юту з Михайлюком у складі. Сам Лука в цьому матчі набрав 14 очок та здійснив п'ять підбирань.
Раніше повідомлялось, що помічник головного тренера Далласа залишить франшизу через трейд Дончича.