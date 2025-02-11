Дончич – про свій дебют за Лейкерс: Неймовірне відчуття

Атакувальний захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич прокоментував свій дебют за команду, до якої він приєднався взимку.

Слова спортсмена наводить BasketNews.

"Це було дійсно щось неймовірне. Леброн дуже мене надихнув перед матчем. Він сказав таку промову, після якої в мене були мурахи по тілу.

Дуже радий грати з ним в одній команді. Він бачить гру не так, як інші, в нього божевільний IQ.

Мені стільки аплодували на трибунах, що я просто не міг у це повірити. Мене підбадьорювали, виставили мої джерсі – я дуже це ціную. Неймовірне відчуття", – розповів Дончич.