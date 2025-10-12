Це нічого не змінює, – Дончич не збирається викладатися більше за відсутності ЛеБрона

Зірковий захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич заявив, що не бачить сенсу більше викладатися на паркеті за відсутності ЛеБрона Джеймса.

Слова 26-річного словенця наводить ESPN.

Нещодавно стало відомо, що вперше у своїй кар'єрі ЛеБрон Джеймс пропустить старт нового сезону НБА. У "Короля" діагностували защемлення сідничного нерва, через яке він пропустить приблизно місяць.

Говорячи про відсутність Джеймса, Дончич сказав, що не відчуває себе зобов'язаним робити більше.

"Я не дивлюся на це таким чином. Я просто хочу грати в баскетбол. Робити менше, більше – все, що потрібно, аби перемогти. Це велика зміна (необхідність грати без Джеймса). Він чудовий гравець. Він може дуже нам допомогти. Але зрештою, наш менталітет має бути таким, що наступний гравець має бути готовим підмінити його. У нас є група хлопців, які тренуються, і, сподіваємося, ЛеБрон зможе приєднатися до нас якомога швидше. Очевидно, що він нам знадобиться. Але наш менталітет має бути саме таким. Ось і все", – сказав Дончич.

Лука Дончич пропустив обидва передсезонні матчі Лейкерс, у яких "озерники" програли Фініксу (81:103) та Голден Стейт (103:111).

