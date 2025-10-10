Став жертвою ЛеСкаму: фанат Лейкерс подав до суду на ЛеБрона через "The Decision 2.0"

Зірковий форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс опинився в епіцентрі скандалу, який призвів до судового позову.

Про це повідомляє BasketNews.

Фанат Лейкерс Ендрю Гарсія вимагає від Джеймса відшкодувати йому 865,66 долара, які він витратив на придбання двох квитків на матч ЛАЛ проти Клівленда 31 березня 2026 року. Дату судового розгляду позову призначено на 1 грудня.

Гарсія вірив, що це буде остання гра ЛеБрона проти своєї рідної команди в кар'єрі. Вболівальник дійшов до такого висновку після скандального "The Decision" №2, яким баскетболіст увів в оману багатьох фанатів. 6 жовтня ЛеБрон опублікував анонс свого важливого "Рішення", як це було в 2010 році, коли він оголосив про свій перехід у Маямі.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Багато хто очікував, що Джеймс готується оголосити, що наступний сезон НБА стане для нього останнім у кар'єрі. Проте насправді цей новий "The Decision" виявився всього лише рекламою коньяку "Hennessy".

"Я подумав: "Ніхрена собі, ЛеБрон збирається завершити кар'єру! Нам потрібно зараз же дістати квитки", – сказав Гарсія.

У підсумку Ендрю Гарсія подав на ЛеБрона до суду, посилаючись на "шахрайство, обман, перекручування інформації та будь-які підстави для судового відшкодування".

Варто зазначити, що у день анонсу "Рішення" Джеймса ціни на квитки матчів Лейкерс зросли у 25 разів. Проте згодом вони повернулися до норми. Найдешевший квиток на матч Лейкерс – Клівленд 31 березня 2026 року коштує 141 долар.

Нагадаємо, що вперше у своїй багаторічній кар'єрі ЛеБрон Джеймс пропустить перший матч нового сезону НБА.