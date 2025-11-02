Рівне в овертаймі завдав Дніпру першої поразки в сезоні Суперліги

Сьогодні, 2 листопада, в межах п'ятого ігрового тижня регулярного сезону української Суперліги відбувся матч, у якому зійшлися Дніпро та Рівне.

Команди вперше за кампанію зійшлися на одному паркеті. І ця гра не віщувала жодних проблем для чинного чемпіона України, який перемагав із суттєвою перевагою в кожному з попередніх матчів цього протистояння.

Але цього разу колектив з Рівного створив справжню сенсацію та завдав Дніпру першої поразки в регулярці за дуже довгий час.

Все розпочиналося традиційно добре для команди Володимира Коваля, яка виграла першу чверть з перевагою в шість очок. У другій 10-хвилинці дніпряни дозволили супернику скоротити відставання до мінімуму. А по ходу третьої чверті підопічні Михайла Переверзія остаточно перехопили ініціативу, завдяки чому вони створили 9-очкову перевагу.

Такий стан справ не влаштовував господарів майданчика, які в клатчі відновили паритет. Дуже напружено було на останніх секундах, коли гості влучним триочковим зрівняли рахунок, а після Сейвон Трейлор, як здавалося, приніс Рівному перемогу. Але він закинув свій "переможний" кидок вже після сирени, тож гра перейшла в овертайм.

Дніпро дуже жваво розпочав додаткові 5 хвилин. Проте гравці рівненського клубу змогли повернутися до гри з -5 та у підсумку вирвати перемогу з рахунком 91:90.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон

2 листопада

Дніпро – Рівне 90:91 ОТ (25:19, 12:17, 22:29, 22:16, 9:10)

Турнірна таблиця Суперліги

Нагадаємо, що вчора, 1 листопада, Дніпро обіграв Київ-Баскет завдяки переможному триочковому кидку Володимира Конєва.