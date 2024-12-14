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Дніпро прийматиме Запоріжжя у матчі Суперліги

Олексій Погорелов — 14 грудня 2024, 07:59
Дніпро прийматиме Запоріжжя у матчі Суперліги
Дніпро – Запоріжжя
Instagram БК Дніпро

У суботу, 14 грудня, відбудеться один матч у межах регулярного сезону української Суперліги.

Лідер чемпіонату України Дніпро прийматиме Запоріжжя, яке намагатиметься стати першою командою, яка зможе зупинити колектив Володимира Коваля.

Дніпряни й досі йдуть без втрат, вигравши всі вісім ігор Суперліги. Запоріжці у свою чергу займають передостаннє місце таблиці, перемігши у трьох поєдинках з одинадцяти.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
14 грудня

  • 14:00 Дніпро – Запоріжжя
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Нагадаємо, що вчора також пройшов лише один матч, у якому Рівне приймало Старий Луцьк.

Це була вже третя очна зустріч цих команд, яка цього разу завершилася інакше, ніж у попередніх двох випадках.

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