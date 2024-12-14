Дніпро прийматиме Запоріжжя у матчі Суперліги
Дніпро – Запоріжжя
Instagram БК Дніпро
У суботу, 14 грудня, відбудеться один матч у межах регулярного сезону української Суперліги.
Лідер чемпіонату України Дніпро прийматиме Запоріжжя, яке намагатиметься стати першою командою, яка зможе зупинити колектив Володимира Коваля.
Дніпряни й досі йдуть без втрат, вигравши всі вісім ігор Суперліги. Запоріжці у свою чергу займають передостаннє місце таблиці, перемігши у трьох поєдинках з одинадцяти.
Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
14 грудня
- 14:00 Дніпро – Запоріжжя
Нагадаємо, що вчора також пройшов лише один матч, у якому Рівне приймало Старий Луцьк.
Це була вже третя очна зустріч цих команд, яка цього разу завершилася інакше, ніж у попередніх двох випадках.