Дніпро прийматиме Запоріжжя у матчі Суперліги

У суботу, 14 грудня, відбудеться один матч у межах регулярного сезону української Суперліги.

Лідер чемпіонату України Дніпро прийматиме Запоріжжя, яке намагатиметься стати першою командою, яка зможе зупинити колектив Володимира Коваля.

Дніпряни й досі йдуть без втрат, вигравши всі вісім ігор Суперліги. Запоріжці у свою чергу займають передостаннє місце таблиці, перемігши у трьох поєдинках з одинадцяти.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

14 грудня

14:00 Дніпро – Запоріжжя

Нагадаємо, що вчора також пройшов лише один матч, у якому Рівне приймало Старий Луцьк.

Це була вже третя очна зустріч цих команд, яка цього разу завершилася інакше, ніж у попередніх двох випадках.