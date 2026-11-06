Волинь переграла Хмельницький у Суперлізі

У п'ятницю, 6 листопада, в рамках регулярного чемпіонату Суперліги відбувся матч п'ятого туру, в якому луцька Волинь переграла Хмельницький.

Зустріч завершилась з рахунком 73:72.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став 36-річний нападник лучан Максим Нікітін, в активі якого 23 очка та 8 підбирань.

Волинь здобула третю перемогу у поточному розіграші, випередивши у турнірній таблиці Хмельницький, в якого дві перемоги.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

6 листопада

Волинь (Луцьк) – Хмельницький 73:72 (20:19, 17:13, 16:15, 20:25)

Напередодні Київ-Баскет зазнав поразки від Харківських Соколів.