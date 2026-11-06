Волинь переграла Хмельницький у Суперлізі
У п'ятницю, 6 листопада, в рамках регулярного чемпіонату Суперліги відбувся матч п'ятого туру, в якому луцька Волинь переграла Хмельницький.
Зустріч завершилась з рахунком 73:72.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став 36-річний нападник лучан Максим Нікітін, в активі якого 23 очка та 8 підбирань.
Волинь здобула третю перемогу у поточному розіграші, випередивши у турнірній таблиці Хмельницький, в якого дві перемоги.
Суперліга – Регулярний чемпіонат
6 листопада
Волинь (Луцьк) – Хмельницький 73:72 (20:19, 17:13, 16:15, 20:25)
Напередодні Київ-Баскет зазнав поразки від Харківських Соколів.