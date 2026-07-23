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Клуб Суперліги продовжив контракт з капітаном команди

Олексій Мурзак — 23 липня 2026, 19:25
Клуб Суперліги продовжив контракт з капітаном команди
Кирило Марченко
БК Черкаські Мавпи

Черкаські Мавпи продовжили контракт з капітаном команди Кирилом Марченком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У сезоні-2025/26 Марченко зіграв 26 матчів у Суперлізі, у середньому проводячи на майданчику майже 31 хвилину, за які набирав 8.8 очка, 3.3 підбирання, 2.3 передачі, 1.1 перехоплення.

Минулий чемпіонат черкаська команда завершила на 8-му місці в регулярці, а на старті плейоф програла Дніпру, який у підсумку і став чемпіоном.

Напередодні клуби Суперліги України з баскетболу погодили формат проведення сезону-2026/27.

БК Черкаські Мавпи

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