Дніпро здолав Говерлу у матчі Суперліги

У середу, 26 березня, відбувся матч регулярного сезону української Суперліги, в якому Дніпро дотиснув Говерлу.

Поєдинок завершився з рахунком 90:88.

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Говерли Лейтерренс Рід, який набрав 25 очок.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга регулярний сезон, 26 березня

Дніпро – Говерла 90:88 (22:18, 15:25, 25:21, 28:24)

Дніпро: Тимофеєнко 20 + 8 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення, Конєв 13 + 4 передачі, Горобченко 12, Закурдаєв 11 + 5 передач, Сипало 6 + 5 підбирань – старт, Сорочан 11, Дубоненко 10, Бондарчук 4, Загреба 3, Ліщина 0

Говерла: Кабацюра 22 + 7 підбирань – 4 втрати, Морозов 22, Дроздов 9, Марків 5, Кузнецов 0 + 15 передач – старт, Рід 25 + 4 передачі, Чугунов 3, Іванов 2, Стародуб 0, Бречка 0, Віталій Лемішка 0

Дніпро продовжив свою переможну серію у Суперлізі, команда ще не зазнавала поразок у сезоні. Водночас Говерла залишилась на останній сходинці турнірної таблиці.

Напередодні Рівне з камбеком у клатчі перемогло Кривбас та гарантувало собі третє місце.