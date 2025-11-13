Відбулось жеребкування Кубку України сезону-2025/26: відомі пари першого етапу
У четвер, 13 листопада, відбулось жеребкування першого етапу Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд сезону 2025/26.
Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.
Спочатку шляхом сліпого жеребкування були визначені три господарі першого етапу змагань – матчі пройдуть у Дніпрі, Івано-Франківську та Києві.
Після визначення господарів першого етапу, були визначені пари першого етапу.
Результати жеребкування Кубку України з баскетболу
Дніпро
- Дніпро – Чайка-ВСМУ
- Рівне-ОШВСМ – Старий Луцьк
Івано-Франківськ
- Прикарпаття-Говерла – Черкаські Мавпи
- Ніко-Баскет – Запоріжжя
Київ
- Київ-Баскет – ДіДіБао
- Кривбас – Харківські Соколи
До Фіналу чотирьох Кубку України вийдуть три переможця першого етапу змагань, а також краща з команд, що програє у чвертьфіналі (lucky loser).
Перший етап Кубку України серед чоловічих команд орієнтовно пройде 12-14 грудня.
Фінал чотирьох Кубку України заплановано провести у березні 2026 року. Місце проведення буде визначено пізніше.
