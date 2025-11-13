Відбулось жеребкування Кубку України сезону-2025/26: відомі пари першого етапу

У четвер, 13 листопада, відбулось жеребкування першого етапу Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд сезону 2025/26.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Спочатку шляхом сліпого жеребкування були визначені три господарі першого етапу змагань – матчі пройдуть у Дніпрі, Івано-Франківську та Києві.

Після визначення господарів першого етапу, були визначені пари першого етапу.

Результати жеребкування Кубку України з баскетболу

Дніпро

Дніпро – Чайка-ВСМУ

Рівне-ОШВСМ – Старий Луцьк

Івано-Франківськ

Прикарпаття-Говерла – Черкаські Мавпи

Ніко-Баскет – Запоріжжя

Київ

Київ-Баскет – ДіДіБао

Кривбас – Харківські Соколи

До Фіналу чотирьох Кубку України вийдуть три переможця першого етапу змагань, а також краща з команд, що програє у чвертьфіналі (lucky loser).

Перший етап Кубку України серед чоловічих команд орієнтовно пройде 12-14 грудня.

Фінал чотирьох Кубку України заплановано провести у березні 2026 року. Місце проведення буде визначено пізніше.

Напередодні жіноча збірна України з баскетболу провела стартовий матч у першому раунді відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2027, в якому обіграла Чорногорію.