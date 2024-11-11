Дніпро обіграло Черкаські Мавпи у Суперлізі

У понеділок, 11 листопада, відбувся другий матч ігрового тижня Суперліги, в якому Дніпро переміг Черкаські Мавпи.

Поєдинок завершився з рахунком 77:74.

Найрезультативнішим гравцем став 19-річний захисник Дніпрян Даніель Сіпало, в активі якого 19 очок, 15 підбирань та 2 передачі. Також варто відзначити внесок капітана Станіслава Тимофеєнка – 16 очок.

У черкасців кращими були центровий Андрій Агафонов (14 очок + 9 підбирань + 5 передач) і розігруючий Лєв Кошеватський (16 очок + 4 передачі).

Для Дніпра це п'ята перемога у п'яти матчах. Мавпи зазнали четвертої поразки у сезоні.

Суперліга – регулярний чемпіонат

11 листопада

Черкаські Мавпи – Дніпро 74:77 (13:16, 22:15, 19:26, 20:20)

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Запоріжжя у напруженому поєдинку обіграло Кривбас.