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Кривбас не зміг обіграти Запоріжжя, яке здобуло лише свою другу перемогу в Суперлізі

Олексій Мурзак — 11 листопада 2024, 17:13
Кривбас не зміг обіграти Запоріжжя, яке здобуло лише свою другу перемогу в Суперлізі
ФБУ

У понеділок, 11 листопада, відбувся перший матч ігрового тижня Суперліги, в якому Кривбас поступився Запоріжжю.

Зустріч завершилася з рахунком 73:75.

Для Запоріжжя це лише друга перемога в поточному сезоні, наразі клуб займає шосту сходинку в турнірній таблиці. Кривбас після цієї поразки залишився п'ятим.

Найкращим у складі Запоріжжя став Андрій Хохоник, який був близьким до триплдаблу – 10 очок, 7 підбирань та 8 передач, а найрезультативнішим у Кривбасі став Михайло Бублик, який набрав 21 заліковий бал.

Суперліга – регулярний чемпіонат
11 листопада

Кривбас – Запоріжжя 73:75 (26:17, 21:15, 11:23, 15:20)

Кривбас: Бублик 21+5 підбирань, Хант 19+9 підбирань, Водолазський 8+5 підбирань

Запоріжжя: Хохоник 10+7 підбирань+ 8 передач, Бах 18, Нікітін 13+9 підбирань

Нагадаємо, 5 листопада чинний чемпіон України Дніпро здобув розгромну перемогу над Рівним.

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