Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Рівне спробує завдати Київ-Баскету першої поразки у сезоні, Дніпро прийматиме Кривбас у Суперлізі

Олексій Погорелов — 19 жовтня 2025, 08:13
Рівне спробує завдати Київ-Баскету першої поразки у сезоні, Дніпро прийматиме Кривбас у Суперлізі
ФБУ

Сьогодні, 19 жовтня, в межах другого дня третього ігрового тижня регулярного сезону української Суперліги відбудуться матчі за участі всіх команд чемпіонату.

Змагальний день відкриватимуть Запоріжжя та Ніко-Баскет, після чого Черкаські Мавпи зіграють зі Старим Луцьком.

О 15:00 лідер чемпіонату Київ-Баскет прийматиме Рівне в головному матчі цього дня, а Дніпро, який, як і Київ-Баскет, не зазнав ще жодної поразки цього сезону, зустрінеться з Кривбасом.

Третій ігровий тиждень закриватимуть Прикарпаття-Говерла та Харківські Соколи, які продовжують свою гонитву за двома найкращими командами минулого розіграшу Суперліги.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон
19 жовтня

13:00 Запоріжжя – Ніко-Баскет

14:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк

15:00 Київ-Баскет – Рівне

16:00 Дніпро – Кривбас

17:00 Харківські Соколи – Прикарпаття-Говерла

Турнірна таблиця Суперліги

Standings provided by Sofascore
Читайте також :
Дніпро впевнено здолав Ніко-Баскет, перемоги БК Запоріжжя, Харківських Соколів та Говерли

Нагадаємо, що вчора, 18 жовтня, стало відомо про зміну транслятора матчів НБА на території України.

баскетбол БК Дніпро БК Запоріжжя Київ-Баскет Суперліга Україна Харківські Соколи БК Кривбас БК Черкаські Мавпи БК Рівне Старий Луцьк Суперліга з баскетболу Ніко-Баскет БК Прикарпаття-Говерла

Україна

Карпати зіграють з Епіцентром, Верес прийматиме Олександрію, ЛНЗ проти Колоса у 9 турі УПЛ
Вієйра: За правильної структури гри Дженоа отримує від Малиновського найкращі якості
Україна здобула першу перемогу в Лізі націй EAFF-2025, обігравши Нідерланди
Протистояння України та Сербії: Кременчук зустрінеться із Црвеною Звездою у Континентальному кубку
Крижинка та Одещина зустрінуться у матчі чемпіонату України

Останні новини