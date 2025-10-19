Рівне спробує завдати Київ-Баскету першої поразки у сезоні, Дніпро прийматиме Кривбас у Суперлізі

Сьогодні, 19 жовтня, в межах другого дня третього ігрового тижня регулярного сезону української Суперліги відбудуться матчі за участі всіх команд чемпіонату.

Змагальний день відкриватимуть Запоріжжя та Ніко-Баскет, після чого Черкаські Мавпи зіграють зі Старим Луцьком.

О 15:00 лідер чемпіонату Київ-Баскет прийматиме Рівне в головному матчі цього дня, а Дніпро, який, як і Київ-Баскет, не зазнав ще жодної поразки цього сезону, зустрінеться з Кривбасом.

Третій ігровий тиждень закриватимуть Прикарпаття-Говерла та Харківські Соколи, які продовжують свою гонитву за двома найкращими командами минулого розіграшу Суперліги.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон

19 жовтня

13:00 Запоріжжя – Ніко-Баскет

14:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк

15:00 Київ-Баскет – Рівне

16:00 Дніпро – Кривбас

17:00 Харківські Соколи – Прикарпаття-Говерла

Турнірна таблиця Суперліги

Нагадаємо, що вчора, 18 жовтня, стало відомо про зміну транслятора матчів НБА на території України.