Рівне спробує завдати Київ-Баскету першої поразки у сезоні, Дніпро прийматиме Кривбас у Суперлізі
Сьогодні, 19 жовтня, в межах другого дня третього ігрового тижня регулярного сезону української Суперліги відбудуться матчі за участі всіх команд чемпіонату.
Змагальний день відкриватимуть Запоріжжя та Ніко-Баскет, після чого Черкаські Мавпи зіграють зі Старим Луцьком.
О 15:00 лідер чемпіонату Київ-Баскет прийматиме Рівне в головному матчі цього дня, а Дніпро, який, як і Київ-Баскет, не зазнав ще жодної поразки цього сезону, зустрінеться з Кривбасом.
Третій ігровий тиждень закриватимуть Прикарпаття-Говерла та Харківські Соколи, які продовжують свою гонитву за двома найкращими командами минулого розіграшу Суперліги.
Суперліга-2025/26 – регулярний сезон
19 жовтня
13:00 Запоріжжя – Ніко-Баскет
14:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк
15:00 Київ-Баскет – Рівне
16:00 Дніпро – Кривбас
17:00 Харківські Соколи – Прикарпаття-Говерла
Турнірна таблиця Суперліги
Нагадаємо, що вчора, 18 жовтня, стало відомо про зміну транслятора матчів НБА на території України.