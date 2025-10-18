Українська правда
В Україні змінився офіційний транслятор НБА

Руслан Травкін — 18 жовтня 2025, 21:53
В Україні змінився офіційний транслятор матчів Національної баскетбольної асоціації. Починаючи з сезону-2025/26 дивитися поєдинки найкращої баскетбольної ліги світу можна буде на Maincast.TV.

Про це повідомила пресслужба цієї платформи.

Maincast.TV покаже 188 матчів регулярного чемпіонату. Загалом за регулярний сезон проходить 1230 поєдинків. 

З 2019-го офіційним транслятором матчів НБА в Україні була Setanta Sports.

В різний період незалежності в Україні поєдинки НБА транслювалися на "Першому національному", "ICTV" та "Мегаспорті". 

Нагадаємо, Святослав Михайлюк провів результативну гру за Юту проти Портленда. 

