БК Запоріжжя переміг Кривбас, Говерла здолала Черкаських Мавп

Сьогодні, 19 жовтня в межах першого дня третього ігрового тижня Суперліги України 2025/2026 заплановане проведення чотирьох матчів.

У стартовому поєдинку БК Запоріжжя здобув свою другу перемогу у сезоні, перегравши Кривбас з рахунком 92:87. Найрезультативнішим гравцем матчу став центровий Запоріжжя Ловінгс. На його рахунку 26 очок та 6 підбирань.

Далі відбувся матч Черкаських Мавп та івано-франківської Говерли. Це протистояння виявилося дуже цікавим та закінчилося перемогою Говерли з рахунком 78:84. Найбільшу користь у цьому матчі приніс гравець франківської команди Ілля Кацабура. Він записав у свій актив 25 очок та 6 підбирань.

Суперліга-2025/2027 – регулярний сезон.

18 жовтня

БК Запоріжжя – Кривбас 92:87 (21:28, 24:18, 21:19, 26:22)

Черкаські Мавпи – Говерла 78:84 (19:17, 18:25, 25:12, 16:30)

16:00. Дніпро – Ніко-Баскет Миколаїв

17:00. Харківські Соколи – Старий Луцьк

Раніше ми писали про результати попереднього туру Суперліги.