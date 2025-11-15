Дніпро здолав Харківських Соколів, Черкаські Мавпи поступились Запоріжжю в Суперлізі

У суботу, 15 листопада, відбулась низка матчів у межах регулярного чемпіонату України з баскетболу.

Лідер чемпіонату Дніпро завдяки 22 очкам Тимофеєнка здолав Харківських Соколів. Запоріжжя завдало Черкаським мавпам третьої поразки поспіль, а Ніко-Баскет перервав свою жахливу серію, перегравши Рівне.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

15 листопада

Дніпро – Харківські Соколи 75:67 (22:17, 10:18, 22:20, 21:12)

Кривбас – Київ-Баскет 75:69 (17:14, 15:11, 16:23, 27:21)

Запоріжжя – Черкаські Мавпи 78:66 (20:11, 23:16, 19:15, 16:24)

Ніко-Баскет – Рівне 90:76 (24:21, 25:9, 16:24, 25:22)

Напередодні відбулось жеребкування першого етапу Кубку України з баскетболу, де клуби Суперліги дізнались своїх суперників.