Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Дніпро здолав Харківських Соколів, Черкаські Мавпи поступились Запоріжжю в Суперлізі

Володимир Максименко — 15 листопада 2025, 19:13
Дніпро здолав Харківських Соколів, Черкаські Мавпи поступились Запоріжжю в Суперлізі
ФБУ

У суботу, 15 листопада, відбулась низка матчів у межах регулярного чемпіонату України з баскетболу.

Лідер чемпіонату Дніпро завдяки 22 очкам Тимофеєнка здолав Харківських Соколів. Запоріжжя завдало Черкаським мавпам третьої поразки поспіль, а Ніко-Баскет перервав свою жахливу серію, перегравши Рівне.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
15 листопада

Дніпро – Харківські Соколи 75:67 (22:17, 10:18, 22:20, 21:12)

Кривбас – Київ-Баскет 75:69 (17:14, 15:11, 16:23, 27:21)

Запоріжжя – Черкаські Мавпи 78:66 (20:11, 23:16, 19:15, 16:24)

Ніко-Баскет – Рівне 90:76 (24:21, 25:9, 16:24, 25:22)

Standings provided by Sofascore

Напередодні відбулось жеребкування першого етапу Кубку України з баскетболу, де клуби Суперліги дізнались своїх суперників.

БК Дніпро БК Запоріжжя Черкаські мавпи Суперліга з баскетболу

БК Дніпро

Легіонер Дніпра, який залишив Україну через безпекову ситуацію, проходить перегляд у чеському клубі
Рівне в овертаймі завдав Дніпру першої поразки в сезоні Суперліги
Дніпро вирвав перемогу у Київ-Баскета в Суперлізі
Дніпро та Київ-Баскет зіграють у повторенні фінальної серії, зустріч двох найгірших команд Суперліги
Соколи завдали Київ-Баскету першої поразки в сезоні, перемоги Дніпра та Черкаських Мавп у Суперлізі

Останні новини