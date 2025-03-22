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Дніпро – Рівне: онлайн відеотрансляція фіналу Кубку України

Володимир Максименко — 22 березня 2025, 11:06
Дніпро – Рівне: онлайн відеотрансляція фіналу Кубку України
БК Дніпро

Сьогодні, 22 березня, відбудеться фінал Кубку України з баскетболу, в якому зустрінуться Дніпро та Рівне.

Поєдинок мав відбутись другого березня, але його було перенесено через тривалі повітряні тривоги у Дніпрі. Стартовий свисток матчу заплановано на 13:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція фіналу Кубку України

БК Дніпро вигравав Кубок України 4 рази. Рівне-ОШВСМ вперше в історії зіграє у фіналі змагання. Рекордсменом за кількістю кубкових перемог є маріупольський Азовмаш – 5 трофеїв.

Раніше форвард БК Рівне Род Браун розповів, яким чином його команда може обіграти майбутнього суперника та фаворита протистояння.

БК Дніпро Кубок України з баскетболу Рівне-ОШВСМ

БК Дніпро

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