Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

5 блок-шотів за 20 хвилин: Скапінцев провів матч у G-лізі

Руслан Травкін — 16 листопада 2024, 08:21
5 блок-шотів за 20 хвилин: Скапінцев провів матч у G-лізі
Дмитро Скапінцев
instagram.com/maineceltics/

Гравець збірної України Дмитро Скапінцев зіграв за Мен Селтікс у матчі G-ліги.

Його клуб поступився Вестчестер Нікс із рахунком 100:127.

Центровий вийшов у старті та відіграв 20 хвилин. За цей час Дмитро набрав 2 очки (1/6 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрав 8 підбирань, віддав 3 передачі, поставив 5 блок-шотів.

У пасиві українця 3 втрати та 4 персональні зауваження. Показник плюс-мінус із ним на паркеті "-24".

Нагадаємо, що останні два сезони Дмитро грав саме за Вестчестер, який виступає у G-лізі. Взимку він дебютував за Нью Йорк Нікс, але в НБА зіграв лише 2 гри. До сезону він готувався з Бостоном, але клуб відрахував його перед стартом чемпіонату.

баскетбол Дмитро Скапінцев

Дмитро Скапінцев

Дабл-дабл та 5 блок-шотів: Скапінцев провів потужний матч за клуб G-ліги
Скапінцев увійшов у заявку Мейн Селтікс на сезон-2024/25
Лень став рекордсменом серед українських баскетболістів за кількістю сезонів у НБА
Бостон відрахував Скапінцева – інсайдери
Українське дербі не вдалося: Лень набрав 3 очки, Михайлюк не виходив на паркет

Останні новини