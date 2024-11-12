Дабл-дабл та 5 блок-шотів: Скапінцев провів потужний матч за клуб G-ліги

Гравець збірної України Дмитро Скапінцев допоміг клубу Мен Селтікс обіграти Делавер у матчі G-ліги.

Фарм-клуб Бостона здобув перемогу з рахунком 130:111.

Українець вийшов у старті. Загалом відіграв 29 хвилин, за які набрав 16 очок (8/10 двоочкові), зібрав 10 підбирань, віддав 3 передачі, зробив 1 перехоплення та поставив 5 блок-шотів.

У пасиві Дмитра 2 втрати та 6 фолів. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+10".

Останні два сезони Дмитро грав за Вестчестер, який виступає у G-лізі. Взимку він дебютував за Нью Йорк Нікс, але в НБА зіграв лише 2 гри. До сезону він готувався з Бостоном, але клуб відрахував його перед стартом чемпіонату.