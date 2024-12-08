Рівне та Дніпро зроблять римейк фіналу минулого сезону, Старий Луцьк проведе матч із Запоріжжям у Суперлізі

Сьогодні, 7 грудня, у межах регулярного чемпіонату Суперліги України відбудеться два поєдинки.

"Бабл" проходить у місті Луцьк. Господарі, які вчора без шансів програли Дніпру, спробують реабілітуватися перед фанатами у грі проти Запоріжжя.

В іншому матчі дня зійдуться фіналісти минулого сезону Рівне та Дніпро.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 8 грудня

13:00 Рівне – Дніпро

16:00 Старий Луцьк – Запоріжжя

Дніпро виграв усі сім ігор чемпіонату, що дозволяє йому одноосібно очолювати таблицю Суперліги.