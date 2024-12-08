Рівне та Дніпро зроблять римейк фіналу минулого сезону, Старий Луцьк проведе матч із Запоріжжям у Суперлізі
Гравці Дніпра
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Сьогодні, 7 грудня, у межах регулярного чемпіонату Суперліги України відбудеться два поєдинки.
"Бабл" проходить у місті Луцьк. Господарі, які вчора без шансів програли Дніпру, спробують реабілітуватися перед фанатами у грі проти Запоріжжя.
В іншому матчі дня зійдуться фіналісти минулого сезону Рівне та Дніпро.
Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
Регулярний чемпіонат, 8 грудня
13:00 Рівне – Дніпро
16:00 Старий Луцьк – Запоріжжя
Дніпро виграв усі сім ігор чемпіонату, що дозволяє йому одноосібно очолювати таблицю Суперліги.