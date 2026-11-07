Що тут відбувається: баскетболістка закинула м’яч у власне кільце й почала святкувати

У студентському баскетболі США стався неймовірний курйоз, який спочатку не помітили навіть учасниці матчу та коментатори.

21-річна захисниця Нью-Мексико Стейт Емма Крістіано закинула м'яч у власне кільце, але була переконана, що вивела свою команду вперед.

За 18 секунд до завершення зустрічі її команда поступалася Саутерн Юті з рахунком 60:61. Крістіано перехопила м'яч під час введення суперниць з-за бокової лінії, після чого без перешкод завершила атаку. Однак баскетболістка переплутала кільця й фактично принесла два очки суперницям.

Найкумедніше, що спочатку помилки не усвідомили навіть сама Крістіано, її партнерки, глядачі, чирлідерки та один із коментаторів. Усі почали святкувати влучання, а справжній сенс епізоду став зрозумілим лише за кілька секунд.

Втім, цей курйоз не завадив Нью-Мексико Стейт вирвати перемогу. Саутерн Юта мала перевагу в три очки, але не втримала її, а вирішальний кидок форвардки Стейсі Човіно приніс команді Крістіано перемогу з рахунком 64:63.

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Раніше повідомлялося, що зірковий латвійський центровий Голден Стейт ухвалив рішення призупинити професійну кар'єру через проблеми зі здоров'ям.