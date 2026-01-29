Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Лейкерс поступився Клівленду, Чикаго у запеклій боротьбі програв Індіані у регулярному чемпіонаті НБА

Софія Кулай — 29 січня 2026, 09:24
Лейкерс поступився Клівленду, Чикаго у запеклій боротьбі програв Індіані у регулярному чемпіонаті НБА
НБА
Getty Images

У ніч із 28-го на 29-те січня відбулась низка матчів у рамках Національної баскетбольної асоціації.

Лейкерс поступилось на виїзді Клівленду. Лідер гостей Леброн Джеймс набрав 11 очок. Свою перемогу також святкувало Маямі над Орландо, а Юта була сильнішою за Голден Стейт.

Торонто зазнало нищівної поразки вдома від Нью-Йорка, який віддав супернику лише першу чверть. Доволі несподівано Бостон зазнав фіаско у грі проти Атланти.

НБА – регулярний чемпіонат
29 січня

Індіана – Чикаго 113:110 (24:33, 25:20, 27:32, 37:25)

Клівленд – Лейкерс 129:99 (24:28, 33:27, 42:22, 30:22)

Бостон – Атланта 106:117 (18:38, 28:22, 30:27, 30:30)

Маямі – Орландо 124:133 (27:34, 41:25, 20:40, 36:34)

Торонто – Нью-Йорк 92:119 (28:18, 23:29, 19:35, 22:37)

Мемфіс – Шарлот 97:112 (28:36, 27:26, 20:28, 22:22)

Даллас – Міннесота 105:118 (29:31, 19:27, 27:34, 30:26)

Юта – Голден Стейт 124:140 (24:34, 31:34, 38:33, 31:29)

Г'юстон – Сан-Антоніо 99:111 (36:26, 26:28, 24:30, 13:27)

Східна конференція
Standings provided by Sofascore
Західна конференція
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що попередні матчі регулярного чемпіонату НБА відбувались 27 січня.

НБА

НБА

Тренер Мілуокі прокоментував м'язову травму Янніса
Власник клубу НБА продає Росії обладнання для управління дронами – Hunterbrook Media
НБА перенесла матч між Мемфісом та Денвером
Форвард Юти у матчі з Маямі встановив унікальне клубне досягнення
Фанати зустріли оваціями легендарного Грегга Поповича, який пересувався за допомогою тростини

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік