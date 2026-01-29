Лейкерс поступився Клівленду, Чикаго у запеклій боротьбі програв Індіані у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 28-го на 29-те січня відбулась низка матчів у рамках Національної баскетбольної асоціації.

Лейкерс поступилось на виїзді Клівленду. Лідер гостей Леброн Джеймс набрав 11 очок. Свою перемогу також святкувало Маямі над Орландо, а Юта була сильнішою за Голден Стейт.

Торонто зазнало нищівної поразки вдома від Нью-Йорка, який віддав супернику лише першу чверть. Доволі несподівано Бостон зазнав фіаско у грі проти Атланти.

НБА – регулярний чемпіонат

29 січня

Індіана – Чикаго 113:110 (24:33, 25:20, 27:32, 37:25)

Клівленд – Лейкерс 129:99 (24:28, 33:27, 42:22, 30:22)

Бостон – Атланта 106:117 (18:38, 28:22, 30:27, 30:30)

Маямі – Орландо 124:133 (27:34, 41:25, 20:40, 36:34)

Торонто – Нью-Йорк 92:119 (28:18, 23:29, 19:35, 22:37)

Мемфіс – Шарлот 97:112 (28:36, 27:26, 20:28, 22:22)

Даллас – Міннесота 105:118 (29:31, 19:27, 27:34, 30:26)

Юта – Голден Стейт 124:140 (24:34, 31:34, 38:33, 31:29)

Г'юстон – Сан-Антоніо 99:111 (36:26, 26:28, 24:30, 13:27)

Східна конференція Standings provided by Sofascore

Західна конференція Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що попередні матчі регулярного чемпіонату НБА відбувались 27 січня.