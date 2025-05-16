Буде сьомий матч: Денвер з дабл-даблом Йокича переміг Оклахому в плейоф НБА

Сьогодні, 16 травня, в межах півфіналу Західної конференції НБА відбувся матч між Денвером та Оклахомою.

На відміну від минулої зустрічі на майданчику Наггетс, команди не завалили першу чверть, яка залишилася за господарями. На велику перерву суперники пішли за невеликої переваги Тандер.

На заключному відрізку третьої 12-хвилинки команда Девіда Адельмана захопила лідерство, яке вона не відпустила – Денвер здобув перемогу з рахунком 119:107, завдяки чому перевів серію в сьомий матч.

Найкращим гравцем зустрічі став зірковий центровий Наггетс Нікола Йокич, який зібрав майже трипл-дабл: 29 очок, 14 підбирань, 8 передач, 2 перехоплення та один блок-шот.

НБА – плейоф

Півфінал Західної конференції, шостий матч, 16 травня

Денвер – Оклахома 119:107 (31:28, 27:33, 32:21, 29:25) – рахунок в серії 3-3

Сьомий матч, який визначить другого фіналіста Західної конференції, відбудеться 18 травня. Гра розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Раніше стало відомо, що український баскетболіст Максим Шульга взяв участь у драфт-комбайні НБА.