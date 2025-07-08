Головний тренер БК Рівне: Топовий виконавець Суперліги коштує дорожче, ніж легіонер
Головний тренер БК Рівне Денис Спиридонов розповів, що клуб наразі шукає легіонера. Він також додав, що топові українські гравці обходяться клубам дорожче, ніж легіонери.
Про це він сказав в інтерв'ю "Чемпіону".
– Зараз війна в Україні, є проблеми з залученням спонсорів до спорту. Але Рівне за останні два роки добре "влучало" в легіонерів. Чи планується на новий сезон підшукати якогось американця чи європейця?
– Європейця – ні. Вони значно дорожчі. Уже зараз йде клопітка робота з пошуку легіонера. Сам переглядаю різні відео. Проводжу роботу і я, і весь тренерський штаб.
Гадаю, обов’язково будуть легіонери. Все-таки, нам на ринку не вистачає українських гравців, яких можна віднести до топів нашої ліги. І зараз прозвучить парадоксально, але топові українські виконавці коштують набагато більше, ніж легіонери.
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За останні два роки рівняни дійсно чудово проводили комплектацію іноземцями. За підсумками сезону-2023/24 Ілайджа Джойнер отримав нагороду "Найкращий легіонер", а минулого сезону її отримав ще один представник рівнян Сі Джей Вільямсон.
Нагадаємо, наприкінці травня БК Рівне залишив Олексій Соловйов, який останні сезони був ключовим виконавцем у команді.