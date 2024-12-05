Зірка НБА вирішив відмовитись від данків через загрозу здоров'ю

Один із найбільш яскравих баскетболістів НБА Джа Морант серйозно роздумує над тим, щоб відмовитись від виконання данків.

Про це гравець Мемфіс Гріззліс заявив в інтерв'ю Marca.

"Я намагатимусь більше не робити данк. Усі вважають, що я брешу, але це не так. Іноді мене б'ють у повітрі та не фіксують фол, іноді фіксують, але ж я все одно на паркеті. Це серйозна загроза. Тому я просто роблю вибір. Два очки – це два очки, вони теж мають значення", – заявив Морант.

Відзначимо, що в поточному сезоні на рахунку 25-річного американця чотири данки у 12 іграх.

Джа Морант вважається одним із найбільш ефектних гравців НБА через те, що маючи немалі габарити він виконує данки дуже обережно, не б'ючи по кільцю.

Раніше головний тренер Мемфіса став рекордсменом клубу за кількістю перемог.