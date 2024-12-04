Чотириразовий учасник Матчу всіх зірок НБА оголосив про завершення кар'єри

Пол Міллсеп, колишній гравець п'яти команд НБА, завершив кар'єру.

Про це повідомляє ESPN.

Міллсеп був обраний Ютою на Драфті НБА 2006 року під загальним 47-м піком.

Форвард провів у лізі 16 сезонів у складі п'яти команд: Юта (2006-2013), Атланта (2013-2017), Денвер (2017-2021), Бруклін (2021-2022) та Філадельфія (2022).

З 2014 по 2017 роки він їздив на Матч усіх зірок. На його рахунку одне потрапляння до другої захисної збірної (2016) та одне потрапляння до другої символічної збірної новачків (2007).

Пол Міллсеп є одним з восьми гравців в історії НБА з 500 триочкових, 1 000 блок-шотів та 1 000 перехоплень.

У 1,085 матчах в НБА Міллсеп в середньому набирав 13,4 очка, 7,1 підбирання, 2,2 передачі, 1,2 перехоплення та 1 блок-шот.

Раніше стало відомо, що зірка Фінікс Санз Кевін Дюрант травмувався у грі Кубку НБА проти Сан-Антоніо.