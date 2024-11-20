Новачок Лейкерс повторив рекорд НБА за кількістю реалізованих триочкових в одній грі
Далтон Кнехт
Los Angeles Times
Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Далтон Кнехт став співвласником рекорду НБА серед новачків.
Про це повідомляє сайт ліги.
Кнехт став головною зіркою матчу проти Юти (124:118), де він зібрав лінію з 37 очок та 5 підбирань.
У цій грі 23-річний гравець реалізував 9 з 12 триочкових кидків, що стало повторенням рекорду серед новачків.
Такою ж кількістю точних кидків з дальньої дистанції можуть похвалитися Кейонте Джордж, Йогі Феррелл та Родріг Бобуа.
До того ж, він став першим новачком з часів Блейка Гріффіна, який набрав 35+ очок, реалізувавши 75% кидків з гри, при цьому не допустивши жодної втрати.
Нагадаємо, що минулої ночі Расселл Вестбрук оформив свій ювілейний 200-й трипл-дабл у кар'єрі, оновивши власний рекорд.