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Новачок Лейкерс повторив рекорд НБА за кількістю реалізованих триочкових в одній грі

Олексій Погорелов — 20 листопада 2024, 20:35
Новачок Лейкерс повторив рекорд НБА за кількістю реалізованих триочкових в одній грі
Далтон Кнехт
Los Angeles Times

Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Далтон Кнехт став співвласником рекорду НБА серед новачків.

Про це повідомляє сайт ліги.

Кнехт став головною зіркою матчу проти Юти (124:118), де він зібрав лінію з 37 очок та 5 підбирань.

У цій грі 23-річний гравець реалізував 9 з 12 триочкових кидків, що стало повторенням рекорду серед новачків.

Такою ж кількістю точних кидків з дальньої дистанції можуть похвалитися Кейонте Джордж, Йогі Феррелл та Родріг Бобуа.

До того ж, він став першим новачком з часів Блейка Гріффіна, який набрав 35+ очок, реалізувавши 75% кидків з гри, при цьому не допустивши жодної втрати.

Нагадаємо, що минулої ночі Расселл Вестбрук оформив свій ювілейний 200-й трипл-дабл у кар'єрі, оновивши власний рекорд.

Лос-Анджелес Лейкерс Далтон Кнехт

Лос-Анджелес Лейкерс

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