Новачок Лейкерс повторив рекорд НБА за кількістю реалізованих триочкових в одній грі

Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Далтон Кнехт став співвласником рекорду НБА серед новачків.

Про це повідомляє сайт ліги.

Кнехт став головною зіркою матчу проти Юти (124:118), де він зібрав лінію з 37 очок та 5 підбирань.

У цій грі 23-річний гравець реалізував 9 з 12 триочкових кидків, що стало повторенням рекорду серед новачків.

DALTON KNECHT HAD HIMSELF A NIGHT:



🔥 37 PTS (career high)

🔥 9 3PM (ties rookie record)

🔥 Scored 22 straight for LA@Lakers move 2-0 in #EmiratesNBACup play and are undefeated going back to last season 💯 pic.twitter.com/OjMOeKxY4p — NBA (@NBA) November 20, 2024

Такою ж кількістю точних кидків з дальньої дистанції можуть похвалитися Кейонте Джордж, Йогі Феррелл та Родріг Бобуа.

До того ж, він став першим новачком з часів Блейка Гріффіна, який набрав 35+ очок, реалізувавши 75% кидків з гри, при цьому не допустивши жодної втрати.

Нагадаємо, що минулої ночі Расселл Вестбрук оформив свій ювілейний 200-й трипл-дабл у кар'єрі, оновивши власний рекорд.