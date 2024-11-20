Оновив рекорд НБА: Вестбрук у матчі з Мемфісом оформив ювілейний трипл-дабл

Плеймейкер Денвера Рассел Вестбрук став першим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації, який зробив 200 трипл-даблів.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Він добре проявив себе у матчі з Мемфісом. Ветеран НБА набрав 12 очок, зробив 10 підбирань та віддав 14 передач.

На другому місці йде Оскар Робертсон, який оформив 181 трипл-дабл. Чемпіон Олімпіади-1960 виступав за клуби НБА з 1960 до 1974 року.

Серед діючих гравців 136 трипл-даблів має Нікола Йокич. У Леброна Джеймса 117 таких матчів.

Congrats to @russwest44 of the @nuggets for becoming the first player to record 200 TRIPLE-DOUBLES! pic.twitter.com/OSg0Dc96n8 — NBA (@NBA) November 20, 2024

Nuggets guard Russell Westbrook has become the first player in NBA history to record 200 triple-doubles.



He reached the milestone tonight in a 122-110 victory over the Grizzlies in the #EmiratesNBACup. pic.twitter.com/YnLftgGFMf — NBA Communications (@NBAPR) November 20, 2024

Russell Westbrook is the first player in NBA history to record 200 career triple-doubles. pic.twitter.com/sODaNvwWZH — StatMamba (@StatMamba) November 20, 2024

Нагадаємо, після тривалої боротьби з раком помер легендарний гравець Буллз.