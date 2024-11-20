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Оновив рекорд НБА: Вестбрук у матчі з Мемфісом оформив ювілейний трипл-дабл

Руслан Травкін — 20 листопада 2024, 11:16
Оновив рекорд НБА: Вестбрук у матчі з Мемфісом оформив ювілейний трипл-дабл
Рассел Вестбрук
x.com/nuggets

Плеймейкер Денвера Рассел Вестбрук став першим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації, який зробив 200 трипл-даблів.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Він добре проявив себе у матчі з Мемфісом. Ветеран НБА набрав 12 очок, зробив 10 підбирань та віддав 14 передач.

На другому місці йде Оскар Робертсон, який оформив 181 трипл-дабл. Чемпіон Олімпіади-1960 виступав за клуби НБА з 1960 до 1974 року.

Серед діючих гравців 136 трипл-даблів має Нікола Йокич. У Леброна Джеймса 117 таких матчів.

Нагадаємо, після тривалої боротьби з раком помер легендарний гравець Буллз.

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Расселл Вестбрук

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