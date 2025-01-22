Даллас втратив свою молоду зірку минулорічного плейоф на 2-3 місяці

Центровий Даллас Маверікс Дерек Лайвлі ІІ ризикує пропустити до трьох місяців через травму стопи.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

20-річний бігмен пропустив останні три матчі техасців. За інформацією джерела, Оостеження виявило невеликий перелом правої стопи.

Минулого сезону Лайвлі став справжнім відкриттям Далласа. Будучи новачком, він відіграв важливу роль для Мавс у їхньому забігу до Фіналу НБА.

Цього сезону баскетболіст набирав у середньому 9,1 очка, робив 7,8 підбирання, 2,6 передачі та 1,7 блок-шота, реалізовуючи 70,1% кидків з гри.

Lively, who has been sidelined since Jan. 14, has developed into a Mavs‘ cornerstone as the starting center. He has averaged 9.1 points, 7.8 rebounds, 2.6 assists and 1.7 blocks per game -- and is now set to miss multiple months. https://t.co/wI8pSzX7B5 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2025

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Маверікс програли 10 з 14 матчів з моменту, коли на Різдво через розтягнення литкового м'яза вибула суперзірка команди Лука Дончич.

Повідомляється, що найближчими днями словенець пройде повторне обстеження, але точних термінів його повернення поки що не визначено.

Інша зірка Далласа Кайрі Ірвінг також нещодавно пропустив деякий час через випинання міжхребцевого диска в спині.

Ірвінг сказав, що йому доведеться грати з травмою до кінця сезону і сподівається, що справа не дійде до операції.