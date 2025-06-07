Чоловіча збірна України 3х3 переграла Туреччину та пробилася в 1/4 відбору на ЧЄ-2025

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 провела другий поєдинок у межах відбору на Євро-2025, обігравши команду Туреччини.

Матч завершився з рахунком 21:17.

Цього вистачило, щоб пройти у чвертьфінал кваліфікації.

Чемпіонат Європи 3х3. Кваліфікація, група В

Бухарест, Румунія

Україна – Туреччина 21:17

Нагадаємо, у першому матчі "синьо-жовті" програли Бельгії.

Починаючи з 1/4 команди розіграють путівки на чемпіонат Європи – їх отримують переможці півфіналів та переможець матчу за 3-є місце.

Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія. Там зіграють по 12 збірних: господарі, переможці чемпіонату Європи-2024, три кращі збірні за рейтингом, а також кращі команди кваліфікаційних турнірів.