Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Чоловіча збірна України 3х3 розгромно програла Бельгії на старті відбору до ЧЄ-2025

Олексій Мурзак — 7 червня 2025, 18:18
Чоловіча збірна України 3х3 розгромно програла Бельгії на старті відбору до ЧЄ-2025
ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 програла стартовий матч групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи в Бухаресті, поступившись команді Бельгії.

Поєдинок завершився з рахунком 21:9.

У другому матчі групового раунду збірна України зіграє проти команди Туреччини (початок — 18:35).

Чемпіонат Європи 3х3. Кваліфікація, група В
Бухарест, Румунія

Бельгія – Україна 21:9

Україна: Балабан 5, Кабацюра 2, Закурдаєв 2, Бондаренко 0

Нагадаємо, 7 червня двома матчами у кваліфікації стартувала і жіноча збірна України 3х3.

По дві кращі команди з групи вийдуть до чвертьфіналу, де в плейоф розіграють путівки на чемпіонат Європи – їх отримують переможці півфіналів та переможець матчу за 3-є місце.

Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія. Там зіграють по 12 збірних: господарі, переможці чемпіонату Європи-2024, три кращі збірні за рейтингом, а також кращі команди кваліфікаційних турнірів.

Чемпіонат Європи Збірна України з баскетболу 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3

Україна зі змінним успіхом провела перші два матчі відбору на чемпіонат Європи 3х3
Визначився склад чоловічої збірної України 3х3, який зіграє у відборі на Євро-2025
Збірна України 3х3 дізналася суперників у відборі на ЧЄ-2025

Останні новини