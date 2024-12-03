У Німеччині винесли вирок чотирьом підліткам, які вбили двох українських баскетболістів

Чотири підлітки отримали тюремний термін за вбивство двох українських баскетболістів.

Про це повідомляє німецьке видання WDR.

За інформацією джерела, двох нападників засудили до 10 років тюремного ув'язнення, інші два отримали 8,5 років позбавлення волі.

Двоє засуджених мають німецьке громадянство, а двоє – сирійське.

Нагадаємо, що у Дюссельдорфі у лютому цього року були вбиті 17-річний Володимир Єрмаков та 18-річний Артем Козаченко, гравці німецького ART Giants.

Вони стали жертвами нападу з боку чотирьох підлітків, які завдали їм смертельних поранень ножами та кийками.

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Прокуратура мала припущення, що українців вбили через їхнє походження. Але суд постановив, що ксенофобський мотив встановити не вдалося. На думку судді, обвинувачені "шукали неприємностей".

Також повідомляється, що у вироках також фігурували інші злочини.

Злочинці вже були відомі поліції за скоєння насильницьких злочинів, а деякі з них вважалися рецидивістами.

Прокуратура вимагала для підсудних від 9,5 до 10 років ув'язнення. Вироки ще не остаточні. Адвокати оголосили про подачу апеляції.

Нагадаємо, що у листопаді помер легендарний гравець Чикаго Буллз, який трималий час боровся з раком.