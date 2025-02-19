27-річний капітан Старого Луцька став виконувачем обов'язків головного тренера команди

Незвичайна тренерська перестановка відбулася у Старому Луцьку, де капітан команди Антон Мусієнко отримав підвищення та став виконувачем обов'язків головного тренера.

Про це призначення гравця команди повідомляє сайт луцького колектива.

Згідно з інформацією від клубу, 27-річний баскетболіст обійматиме нову посаду до кінця нинішнього сезону Суперліги.

Колишній тренер луцького колектива Дмитро Чайковський та Володимир Журжій будуть йому допомагати в якості асистентів. До того ж, Чайковський продовжить виконувати роль віце-президента.

У зв'язку із цим також відбулися зміни в ієрархії серед гравців. Новим капітаном Старого Луцька став Олександр Прозапас.

Мусієнко виступає за Старий Луцьк з 2023 року. До цього він представляв такі клуби, як БК Київ, Інфіз, Миколаїв, Харківські Соколи та Київ-Баскет.

У нинішньому сезоні захисник провів 17 матчів, у яких набирав у середньому 4,8 очка та 3,5 підбирання за 21 хвилину на паркеті.

Наразі Старий Луцьк посідає сьоме місце таблиці чемпіонату України, вигравши 7 поєдинків із 23.

Раніше стало відомо, що форвард Дніпра Володимир Конєв, якого нещодавно затримали співробітники ТЦК, все ж таки виступить за збірну України у відборі на Євробаскет-2025.